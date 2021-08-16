Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kaldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlı takımda yıllık 3.2 milyon euro maaş alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istemediğini belirtti. Bunun üzerine Beşiktaş, çözümü futbolcuyu kadro dışı bırakmakta buldu.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürerken beklenen bir kadro dışı kararı geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Adem Ljajic'in kadro dışı kaldığını resmen açıkladı.

"BUNDAN BÖYLE ÇALIŞMALARINA TAKIMDAN AYRI OLARAK DEVAM EDECEKTİR"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kaldı
Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak
Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak
Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Işın Karaca Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 18:16:06. #1.16#

title