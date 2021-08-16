Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ta uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlı takımda yıllık 3.2 milyon euro maaş alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istemediğini belirtti. Bunun üzerine Beşiktaş, çözümü futbolcuyu kadro dışı bırakmakta buldu.