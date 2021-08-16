Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ta uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlı takımda yıllık 3.2 milyon euro maaş alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istemediğini belirtti. Bunun üzerine Beşiktaş, çözümü futbolcuyu kadro dışı bırakmakta buldu.
Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürerken beklenen bir kadro dışı kararı geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Adem Ljajic'in kadro dışı kaldığını resmen açıkladı.
"BUNDAN BÖYLE ÇALIŞMALARINA TAKIMDAN AYRI OLARAK DEVAM EDECEKTİR"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.