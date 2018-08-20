Beşiktaş Sompo Japan'ın Yeni Başantrenörü Dusko Ivanovic Oldu

Geçtiğimiz günlerde Ufuk Sarıca ile yollarını ayıran Beşiktaş Sompo Japan, yeni baş antrenörünü buldu. Siyah-beyazlılar takımı Dusko İvanovic'e emanet etti.

Beşiktaş Sompo Japan , geçtiğimiz günlerde iki takıma aynı anda mesai ayırmanın zorluğu gerekçesiyle Ufuk Sarıca'yla yollarını ayırmıştı. Sarıca, aynı zamanda A Milli Basketbol Takımını da çalıştırıyordu. Bu kararla birlikte baş antrenör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, eski Baskonia koçu Dusko İvanovic'le anlaştı. 60 yaşındaki baş antrenör,daha önce Baskonia, Barcelona, Panathinaikos gibi EuroLeague'in önemli takımlarında görev yapmıştı.