Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Burak Can Yıldızlı, geçen sezon ligde 27 maçta forma giyip 3,4 sayı ve 3 ribaunt ortalamasıyla mücadele etmişti.

Kaynak: AA