Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesini uzattı.

Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Burak Can Yıldızlı, geçen sezon ligde 27 maçta forma giyip 3,4 sayı ve 3 ribaunt ortalamasıyla mücadele etmişti.

Kaynak: AA
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