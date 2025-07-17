Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Finlandiya'nın Ilves takımı ile golsüz berabere kaldı. İlk maçı 6-0 kazanan Donetsk, tur atlayarak Beşiktaş'ın rakibi oldu. Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşacak. Shakhtar, 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves takımını eleyerek adını bir üst tura yazdırdı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Siyah-beyazlıların rakibini belirleyen 1. eleme turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Ilves ile karşılaştı.

İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanştaki 0-0'lık beraberliğin ardından adını 2. eleme turuna yazdırdı.

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSKHANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar şifresiz olarak HT Spor'da yayınlanacak.