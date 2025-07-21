Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi Ilves'i deplasmanda mağlup ederek tur atladı ve Beşiktaş ile eşleşti. Peki bu heyecanla beklenen Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşması ne zaman oynanacak?

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

Teknik direktörlük görevini Arda Turan'ın üstlendiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği eşleşmede maç tarihleri belli oldu. Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki karşılaşma, HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK, İLVES ENGELİNİ GEÇTİ

İlk maçta rakibi Ilves'i 6-0 gibi farklı bir skorla geçen Shakhtar Donetsk, rövanşta deplasmanda aldığı 0-0'lık beraberlik sonrası adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla Beşiktaş ile karşı karşıya gelmeye hak kazandılar.

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki iki karşılaşma, 24 ve 31 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Bu kritik eşleşmede turu geçecek takım, Avrupa kupalarında yoluna devam edecek.

MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu mücadelesi, HT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Futbolseverler maçı ekran başından izleyebilecek.

İLK MAÇIN SAATİ VE TARİHİ

Serinin ilk karşılaşması 24 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadele öncesi taraftarlar büyük heyecan içinde.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki bu önemli karşılaşma, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Siyah-beyazlı ekip, kendi sahasında avantajlı bir sonuç elde etmek için sahaya çıkacak.