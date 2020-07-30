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Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan ve transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Lille'e giden Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak istiyor. Siyah beyazlı ekip, Çin'in Tianjin Teda takımından ayrıldıktan sonra boşta kalan Sandro Wagner'in menajeri ile görüştü.

Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti
30.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:45

Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesiyle forvet arayışı içine giren Beşiktaş'ta hareketlilik başladı. Çin'in Tianjin Teda takımından ayrılan ve boşta olan golcü futbolcu Sandro Wagner için siyah beyazlı ekip ilk teması sağladı. Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, 32 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Felix Frey'le görüşerek teklifte bulundu.

10 GÜN İÇİNDE BİTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferi 10 Ağustos'a kadar bitirmeyi hedefliyor.

Çin'e transfer olduğu ilk dönemde beklentinin altında kalan Wagner, daha sonra çıktığı 15 maçta 12 gol atmıştı. Almanya Milli Takımı'nda da 8 kez forma giyen golcü futbolcu, bu mücadelelerde 5 kez fileleri havalandırdı.

SERGEN YALÇIN'DAN VETO

Öte yandan sezonu Basel'de tamamlayan van Wolfsvinkel, Beşiktaş'a önerilirken, teknik direktör Sergen Yalçın daha önce beyin sarsıntısı geçiren bu futbolcuyu veto etti.

Kaynak: Hürriyet

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