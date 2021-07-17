Beşiktaş, Real Sociedad forması giyen Willian Jose için 3 milyon euro vermeye hazır
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Beşiktaş, Real Sociedad forması giyen Willian Jose için 3 milyon euro vermeye hazır

Beşiktaş, Real Sociedad forması giyen Willian Jose için 3 milyon euro vermeye hazır
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta golcü transferi için girişimler tüm hızıyla sürüyor. Diego Costa transferin de yol katetmeye çalışan siyah-beyazlılara, menajerler aracılığıyla Real Sociedad'ın forveti Willian Jose önerildi. Kulübün futbolcu için 6 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, Ahmet Nur Çebi'nin 3 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. Çebi'nin futbolcunun temsilcilerine düşünmeleri için 3 gün süre verdiği belirtildi.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta gündemde golcü transferi var. Siyah-beyazlıların forvet aradığını bilen menajerler ise kulübe her gün yeni bir oyunu sunuyor. Son olarak Real Socieadad forması giyen Willian Jose, temsilcileri tarafından Beşiktaş'a önerildi.

REAL SOCIEDAD 6 MİLYON EURO İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul'a gelerek kulüpte Başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile görüşen menajerler geçen sezonun 2. yarısını Wolverhampton'da geçiren oyuncunun 2,5 milyon euroya gelmeye hazır olduğunu, kulübünün de bonservis için 6 milyon euro talep ettiğini belirttiler. Çebi bonservis için 3 milyon euro verebileceklerini iletti. Bu talebe yanıt için Brezilyalı futbolcunun temsilcilerine 3 gün süre verildiği de öğrenildi.

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