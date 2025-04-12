BEŞİKTAŞ RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Rams Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ve Başakşehir arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Rams Başakşehir maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Rams Başakşehir maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Rams Başakşehir maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ RAMS BAŞAKŞEHİRMAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Rams Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ RAMS BAŞAKŞEHİRİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş 11':



Başakşehir 11'i: