Beşiktaş, Portekiz'e gitti

06.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:38

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Braga maçı için Portekiz'e gitti. Seyehat öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi, takımla bir araya geldi ve başarılar diledi.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın TSİ 23.00'te Municipal de Braga'da Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Braga maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Portekiz'e gitti. Yönetim kurulu üyeleri Kemal Erdoğan ile Fırat Fidan da takımla birlikte yer aldı.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Portekiz yolculuğu öncesinde takımla bir araya geldi. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularla sohbet eden Çebi, Braga deplasmanında başarılar diledi.



Abdullah Avcı'nın, Braga maçı kadrosuna dahil ettiği 17 futbolcu şöyle:



"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Güven Yalçın, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Enzo Roco, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Umut Nayir, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA