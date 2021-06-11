Beşiktaş, Okan Buruk'la mı görüşüyor? Siyah-Beyazlı kulüp bu soruya cevap verdi
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Beşiktaş, Okan Buruk'la mı görüşüyor? Siyah-Beyazlı kulüp bu soruya cevap verdi

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Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Okan Buruk'la görüşme yaptığı iddialarını yalanladı. Torunoğulları sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Okan Buruk'la görüştüğüme dair yapılan haberler tamamen gerçeklikten uzak, kasıtlı ve maksadı beni yıpratmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı

Süper Lig 'i şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanmaması camiada şu an düşünülen tek konu olmuş durumda. Siyah-Beyazlı ekip bugün çıkan Okan Buruk iddialarını da sert bir dille yalanladı.

Beşiktaş Okan Buruk'la mı görüşüyor? Siyah-Beyazlı kulüp, bu soruya cevap verdi

"YIPRATMAYA YÖNELİK HABERLERDİR"

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Okan Buruk'la görüşme yaptığı iddialarına yanıt verdi. Torunoğulları sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Okan Buruk'la görüştüğüme dair yapılan haberler tamamen gerçeklikten uzak, kasıtlı ve maksadı beni yıpratmaya yöneliktir. Okan Burak ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile 1 kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Okan Buruk'la mı görüşüyor? Siyah-Beyazlı kulüp bu soruya cevap verdi
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