Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
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Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

29.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:25

Beşiktaş, sezon başında kadro dışı bıraktığı isimlerden birisi olan Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Anlaşmaya göre siyah-beyazlılar, Mirin'e 750 bin euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sezon başında kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu ile görüşen siyah-beyazlı yönetim, sözleşme feshi konusunda uzlaşmaya vardı.

FESİH BEDELİ 750 BİN EURO

Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Mirin'e sözleşme fesih bedeli olarak 750 bin euro ödeyecek.

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 275 bin euro ücret alacaktı.

SADECE 14 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlıların Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile PSV Eindhoven'den kadrosuna kattığı Mirin, Beşiktaş ile 14 maça çıktı.

Bu sezon başında kadro dışı bırakılan Mirin, geçen sezon kiralık olarak Toulouse'de forması giydi.

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
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