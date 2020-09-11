Beşiktaş, Nazım Sangare için Antalyaspor'u ikna edemedi
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Beşiktaş, Nazım Sangare için Antalyaspor'u ikna edemedi

Sağ beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a, Nazım Sangare'den olumsuz cevap geldi. Fraport TAV Antalyaspor'u ikna edemeyen siyah beyazlıların gözünü yeniden İtalya'ya çevirdiği ifade edildi.

11.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:12

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Nazım Sangare için Fraport TAV Antalyaspor'dan olumsuz yanıt aldı. Yönetimin rotası yeniden İtalya'ya döndü.

YENİDEN SANTON

TRT Spor'un haberine göre; Daha önce Davide Santon için Roma ile yapılan görüşmelerde büyük yol kateden Beşiktaş yönetimi, diğer alternatifler için bekleme kararı almıştı.

İstediği isimlerden olumsuz sonuç alan siyah-beyazlılar, Davide Santon'un kiralanması için yeniden İtalyan ekibiyle görüşmelere başlayacak.

MERT YILMAZ GİRİŞİMİ

Bayern Münih'in 2. takımında forma giyen genç futbolcu Mert Yılmaz'ı da kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Alman ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

İKİ OYUNCUNUN DURUMU BEKLENİYOR

Diğer yandan Isimat-Mirin ve Douglas'ı kadro dışı bırakan yönetim, henüz bu oyuncularla ayrılık konusunda anlaşma sağlayamadı. İki oyuncu da gelen teklifleri yetersiz bulduğu için sözleşmelerindeki rakamın geri kalananı yönetimden talep ediyor. Transfer dönemi bitmeden Isimat-Mirin ve Douglas'ın durumlarının belli olması bekleniyor.

Beşiktaş, Nazım Sangare için Antalyaspor'u ikna edemedi
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