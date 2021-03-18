Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak

18.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:31

Beşiktaş'ta başarılı bir dönem geçiren ve taraftarın gönlünde taht kuran teknik direktör Sergen Yalçın için karar verildi. Takımı ligde zirveye, kupada finale taşıyan tecrübeli çalıştırıcının yıllık 6 milyon liralık ücreti 10 milyon liraya çıkarılacak ve derbi sonrasında da 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin uzatılması konusu bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Siyah beyazlı yönetim daha önce Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni imza için masaya oturmayı planlıyordu. Bu karar derbi sonrası için değiştirildi.

İMZA MİLLİ ARADA ATILACAK

Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; Siyah beyazlı yönetim ligin gidişatını büyük ölçüde belirleyecek olan bu karşılaşma sonrası verilecek milli arada teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme için masaya oturmayı planlıyor.

2+1 YILLIK ANLAŞMA, MAAŞI ARTIYOR

Takımı ligde zirveye, kupada finale taşıyan tecrübeli çalıştırıcıya 2+1 yıllık sözleşme sunulacağı öğrenildi. Yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'a ciddi ölçüde zam da yapılacak ve hocanın yeni ücreti 10 milyon lira olacak.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Başarılı teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa devam ederiz. Başkan'ın her röportajda 'Hoca'mız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor" açıklaması sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi harekete geçmişti.

Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Haber Yorumları (4)
: aylık 820 bin tl oh bee :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
_MARAŞLI_: O Bir Beşiktaşlı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GS Lİ: sergen hocaya ve beşiktaşa başarılar diliyorum kesinlikle hak ediyor elin gavurlarına dünyanın parasını vermesinler (fenerbahçe''ye yenilirse durum değişebilir)
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Deniz Çakır Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:04:34. #1.16#
title