Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak

Beşiktaş'ta başarılı bir dönem geçiren ve taraftarın gönlünde taht kuran teknik direktör Sergen Yalçın için karar verildi. Takımı ligde zirveye, kupada finale taşıyan tecrübeli çalıştırıcının yıllık 6 milyon liralık ücreti 10 milyon liraya çıkarılacak ve derbi sonrasında da 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin uzatılması konusu bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Siyah beyazlı yönetim daha önce Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni imza için masaya oturmayı planlıyordu. Bu karar derbi sonrası için değiştirildi.

İMZA MİLLİ ARADA ATILACAK

Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; Siyah beyazlı yönetim ligin gidişatını büyük ölçüde belirleyecek olan bu karşılaşma sonrası verilecek milli arada teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme için masaya oturmayı planlıyor.

2+1 YILLIK ANLAŞMA, MAAŞI ARTIYOR

Takımı ligde zirveye, kupada finale taşıyan tecrübeli çalıştırıcıya 2+1 yıllık sözleşme sunulacağı öğrenildi. Yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'a ciddi ölçüde zam da yapılacak ve hocanın yeni ücreti 10 milyon lira olacak.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Başarılı teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa devam ederiz. Başkan'ın her röportajda 'Hoca'mız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor" açıklaması sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi harekete geçmişti.