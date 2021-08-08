Beşiktaş, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak

Transferde hareketli günler yaşayan son şampiyon Beşiktaş, Başakşehir forması giyen tecrübeli eldiven Mert Günok transferinde sona geldi. Milli kaleci için toplam 1.4 milyon euroluk teklifte bulunan Kara Kartal, turuncu-lacivertlilerden gelecek cevabı bekliyor. Taraflar arasında anlaşmanın sağlanması beklenirken siyah-beyazlılar, Mert Günok'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için transfer hamlelerine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'u kadrosuna katmaya çok yakın.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

NTV Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar 32 yaşındaki kaleci için Medipol Başakşehir'e son teklifini yaptı. Tecrübeli file bekçisi için 1.2 milyon Euro ve performansa bağlı ek ödemelerle toplam 1.4 milyon euro öneren Beşiktaş yönetimi cevap bekliyor.Beşiktaş, Mert Günok'un bonservisini almasının ardından milli kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.