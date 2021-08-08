Beşiktaş, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak

Beşiktaş, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
Haberler.com - Haberler | Spor

Transferde hareketli günler yaşayan son şampiyon Beşiktaş, Başakşehir forması giyen tecrübeli eldiven Mert Günok transferinde sona geldi. Milli kaleci için toplam 1.4 milyon euroluk teklifte bulunan Kara Kartal, turuncu-lacivertlilerden gelecek cevabı bekliyor. Taraflar arasında anlaşmanın sağlanması beklenirken siyah-beyazlılar, Mert Günok'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için transfer hamlelerine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'u kadrosuna katmaya çok yakın.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

NTV Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar 32 yaşındaki kaleci için Medipol Başakşehir'e son teklifini yaptı. Tecrübeli file bekçisi için 1.2 milyon Euro ve performansa bağlı ek ödemelerle toplam 1.4 milyon euro öneren Beşiktaş yönetimi cevap bekliyor.Beşiktaş, Mert Günok'un bonservisini almasının ardından milli kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Beşiktaş, taraftarından karşılama yapmamasını istedi
Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Beşiktaş, taraftarından karşılama yapmamasını istedi
Üç büyüklerin futbolcularıyla birliktelik yaşayan güzel DJ, yıkılan yuvaların sebebi olmuş
Üç büyüklerin futbolcularıyla birliktelik yaşayan güzel DJ, yıkılan yuvaların sebebi olmuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Yonca Evcimik Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 16:58:09. #1.14#

title