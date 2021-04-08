Beşiktaş maçında yediği gollerle tepki çeken Marafona, kötü performansı için özür diledi

Beşiktaş maçında yediği basit goller nedeniyle dün akşam sosyal medyada tefe koyulan ve Alanyasporlular'ın ağır eleştirilerine maruz kalan kaleci Marafona, özür dilediği bir mesaj paylaştı.Marafona, "Bazen bir kalecinin korkunç maçları olur. Bu da öyle bir maçtı. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kulübümüzün onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Aytemiz Alanyaspor kalecisi Marafona, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş maçındaki performası nedeniyle taraftarlarından özür mesajı paylaştı. Marafona mesajında, "Bazen profesyonel bir futbolcunun, özellikle de kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bu maç da benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kulübümüzün prestij ve onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim" sözlerini kullandı. 33 yaşındaki deneylim Portekizli eldiven, bu sezon 31 maçta 33 gol yedi, 9 maçı ise gol yemeden tamamladı.

"SEN BİR KAHRAMANSIN"

Takım arkadaşı Tzavellas'tan da bir destek mesajı geldi. Tzavellas, "İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Bu öyle bir maç değildi ve hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden özür dilemek zor değilsin. İyi günde kötü günde hep birlikte" dedi.