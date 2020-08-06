Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, bu akşam İstanbul'a geliyor Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağladı. Başarılı futbolcu, bu akşam saat 21.00'da İstanbul'da olacak.

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ile her konuda anlaşırken, başarılı futbolcu bu akşam İstanbul'da olacak.

TRT Spor'un haberine göre; N'Sakala'yı taşıyan uçak akşam saat 21.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.

HESABINA KARTAL EMOJİSİ KOYDU

Tecrübeli sol bek, Instagram hesabındaki kişisel bilgiler kısmına "kartal" ve "dolan kum saati" simgesi koyarak transfer için sabırsızlandığını göstermiş oldu.

Kongolu oyuncu geçtiğimiz sezon Alanyaspor, forması ile 35 resmi maça çıktı. Sol bek N'Sakala bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı. Başarılı futbolcunun Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro kazanması bekleniyor.