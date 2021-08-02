Beşiktaş Kulübünün yeni icra kurulu belli oldu
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Beşiktaş Kulübünün yeni icra kurulu belli oldu

Beşiktaş Kulübünün yeni icra kurulu belli oldu
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübünün yeni icra kurulu belli oldu.

Beşiktaş Kulübünün yeni icra kurulu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar, icra kurulu başkanlığı görevine devam edecek.

Beşiktaş Kulübünün yeni icra kurulu şu şekilde:

İcra kurulu başkanı: Ahmet Mesut Urgancılar

İcra kurulu başkan vekili: Seçil Aygül

Üyeler: Ceyhun Kazancı, Cenk Sümer, Burcu Alikadıoğlu, Erdem Şatıroğlu, Ahmet Ateş, Ebru Gültekin, Bülent Ülgen

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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