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Beşiktaş Kulübü 2019 yılı idari ve mali genel kurulu

Beşiktaş Kulübü 2019 yılı idari ve mali genel kurulu
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısında kulübün eski başkanlarından Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi yönündeki önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısında kulübün eski başkanlarından Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi yönündeki önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda Fikret Orman'ın ihracı talebi için 121 imzayla bir önerge verildi. Önergenin lehinde ve aleyhinde yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

Dilek ve temenniler kısmına alınan önerge, kesin ihraç talebiyle yönetim kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesi için kabul edildi.

Bu arada genel kurulda 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 döneminde görev yapan kulübün eski başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri için de kürsüde bir masa yer aldı. Fikret Orman toplantıya katılmazken, döneminde görev yapan yöneticiler Erdal Karacan ve Serkan Yazıcıoğlu eski yönetim kuruluna ayrılan bölümde oturdu.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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