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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasının ardından taktik program uygulanan antrenman, çift kale maçla sona erdi.Siyah-beyazlıların maç kadrosu şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.


Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Spor

Önder Karaveli, Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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