Beşiktaş, Karius'un alternatifini buldu! Kaleyi eski G.Saraylı'ya emanet edecekler Loris Karius'un ardından kaleci transferine hız veren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması da giyen milli file bekçisi Sinan Bolat'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Loris Karius'un ardından kaleye takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, transferde sona yaklaştı.

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu milli kaleci Sinan Bolat'ın transferini bitirmek üzere. Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana atarak Sinan Bolat'ta karar kalan siyah beyazlı yönetim, 31 yaşındaki kaleci için görüşmelere yeniden hız verdi.

MAAŞ KONUSUNDA SIKINTI YOK

Bonservisi elinde olan Sinan Bolat ve menajeriyle yapılan zirvede, tecrübeli kaleci siyah-beyazlıların kendisine önerdiği maaşı kabul etti. Sadece imza parası konusunda küçük pürüzler kaldığı öğrenildi.

İMZA PARASI İÇİN SIKI PAZARLIK

Beşiktaş yönetiminin, imza parasını aşağı çekmeyi başardığı takdirde Sinan Bolat'la ön protokol yapacağı belirtildi. Bu transfere bitti gözüyle bakıldığı gelen bilgiler arasında.

Sinan Bolat

27 MAÇTA 30 GOL YEDİ

Bu sezon Belçika'da Royal Antwerp'in kalesini koruyan Ay-Yıldızlı file bekçisi 29 resmi karşılaşmanın 27'sinde forma giydi. Sinan Bolat, kalesinde 30 gol görmesine rağmen iyi bir grafik çizdi.

KAYSERİ VE GALATASARAY'DA OYNADI

Daha önce Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat, A Milli Takım'ın kalesini de 12 kez korudu.