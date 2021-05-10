Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretrching çalışması ile başladı.

Pas ve 5'e 2 çalışması yapılan idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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