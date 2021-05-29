Beşiktaş, Kamil Ahmet Çörekçi için harekete geçti
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Beşiktaş, Kamil Ahmet Çörekçi için harekete geçti

Beşiktaş, Kamil Ahmet Çörekçi için harekete geçti
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta yeni sezonun planlaması tüm hızıyla sürüyor. Yüksek bonservis ücreti ödemeden fırsat transferlerine yönelen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'la yollarını ayıran Kamil Ahmet Çörekçi ile temasa geçti.

Çifte kupalı Beşiktaş, yeni sezonda derin bir kadroya sahip olmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, rotasyonda kullanabileceği futbolcuları yüksek bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın peşinde.

TRABZONSPOR, 5 İSİMLE YOLLARI AYIRDI

Beşiktaş, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi ile temasa geçti. Trabzonspor dün yaptığı açıklamada 5 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıklamıştı. Hosseini, Marlon, Baker, Afobe ve Kamil Ahmet Çörekçi yeni sezonda Trabzonspor'da olmayacak. Beşiktaş, sağ bek rotasyonu için Kamil Ahmet Çörekçi ile görüştü.

ROSİER'İN YEDEĞİ KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

Beşiktaş yeni sezonda sağ bekini Valentin Rosier'e teslim etmek için kulübüyle görüşmelerini sürdürürken, siyah-beyazlılar bir de alternatif olarak kadroya dahil edeceği futbolcu arayışındaydı.

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