Beşiktaş, Jeremain Lens'in sözleşmesini feshetti
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Beşiktaş, Jeremain Lens'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, Jeremain Lens'in sözleşmesini feshetti
Haberler.com - Haberler | Spor

Kara Kartal'da Jeremain Lens düğümü çözüldü. 1.8 milyon euro kazanan 33 yaşındaki Hollandalı futbolcunun mukavelesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Lens, Süper Lig ekibi Karagümrük'te top koşturacak.

Siyah beyazlı kulüp ile Hollandalı oyuncu arasında yapılan son görüşmenin ardından sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandı.

Beşiktaş, Jeremain Lens'in sözleşmesini feshetti

ARTIK KARAGÜMRÜK'TE

33 yaşındaki oyuncu kariyerine Vavacars Fatih Karagümrük'te devam edecek.

5 MİLYON 600 BİN EURO

Beşiktaş, 4 sezon önce Jeremain Lens'in bonservisini 5 milyon 600 bin euroya almıştı. 33 yaşındaki Hollandalı kanat, son olarak 1.8 milyon euro net ücret alıyordu.

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