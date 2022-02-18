Beşiktaş'ın yıldızları Josef ve Teixeira, gasp zanlısına avukat tuttu

Beşiktaş'ın yıldızları Brezilya'daki çocukluk arkadaşlarına sahip çıktı. Akşam'ın haberine göre; Josef ve Teixeira, gasptan gözaltına alınan Vasco da Gama'dan çocukluk arkadaşı Max için avukat tuttu.

BENFİCA'DA TUTULUYOR

Beşiktaşlı yıldızların arkadaşı 31 yaşındaki Max, şu anda Rio de Janeiro'nun Kuzey Bölgesi'ndeki Casa de Custodia de Benfica'da tutuluyor.

SEZON BAŞINDA GELDİ

Geçen sezon Beşiktaş'la çifte kupa kazanan Josef, bu sezon çocukluk arkadaşı Alex Teixeira'yı Siyah-Beyazlılar'a kazandırdı. Teixeira şu ana dek gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.

Diğer - Spor