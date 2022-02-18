Beşiktaş'ın yıldızları Josef ve Teixeira, gasp zanlısına avukat tuttu - Haberler
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Beşiktaş'ın yıldızları Josef ve Teixeira, gasp zanlısına avukat tuttu

Diğer - Spor
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Beşiktaş'ın yıldızları Josef ve Teixeira, gasp zanlısına avukat tuttu

Kara Kartal'ın Brezilyalı futbolcuları Josef ve Alex Teixeira, gasp suçundan gözaltına alınan eski arkadaşlarına sahip çıktı. Josef ve Teixeira, arkadaşları Max için avukat tuttu.

Beşiktaş'ın yıldızları Brezilya'daki çocukluk arkadaşlarına sahip çıktı. Akşam'ın haberine göre; Josef ve Teixeira, gasptan gözaltına alınan Vasco da Gama'dan çocukluk arkadaşı Max için avukat tuttu.

Beşiktaş'ın yıldızları Josef ve Teixeira, gasp zanlısına avukat tuttu

BENFİCA'DA TUTULUYOR

Beşiktaşlı yıldızların arkadaşı 31 yaşındaki Max, şu anda Rio de Janeiro'nun Kuzey Bölgesi'ndeki Casa de Custodia de Benfica'da tutuluyor.

SEZON BAŞINDA GELDİ

Geçen sezon Beşiktaş'la çifte kupa kazanan Josef, bu sezon çocukluk arkadaşı Alex Teixeira'yı Siyah-Beyazlılar'a kazandırdı. Teixeira şu ana dek gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.

Diğer - Spor

Josef de Souza, Alex Teixeira, Beşiktaş, Spor, Haberler

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