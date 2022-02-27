Beşiktaş'ın yıldızından olay Galatasaray paylaşımı! Apar topar silmek zorunda kaldı - Haberler

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Beşiktaş'ın yıldızından olay Galatasaray paylaşımı! Apar topar silmek zorunda kaldı

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'ın yıldızından olay Galatasaray paylaşımı! Apar topar silmek zorunda kaldı

Beşiktaşlı Josef de Souza, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı oynanırken çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Sarı-kırmızılıların maçta 2. penaltıyı kazanmasının ardından, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum." ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu gelen tepkiler sonrası kısa süre içerisinde paylaşımını sildi.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı oynanırken Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"UTANÇ VERİCİ"

Josef de Souza, Galatasaray'ın Rizespor karşısında ikinci kez penaltı kullanmasının ardından, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum." ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu gelen tepkilerin ardından kısa süre içinde paylaşımını sildi.

Beşiktaş'ın yıldızından olay Galatasaray paylaşımı! Apar topar silmek zorunda kaldı

Haberler.com - Spor

Josef de Souza, Galatasaray, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Haberler

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