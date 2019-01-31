Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa, İstanbul'a Geldi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Shinji Kagawa, İstanbul'a geldi.

Ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala Beşiktaş, Borussia Dortmund'un Japon oyuncusu Shinji Kagawa ile anlaştı. 29 yaşındaki oyuncu 6 aylığına kiralandı.

KAGAWA'YI TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

Tecrübeli oyuncuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Siyah beyazlı taraftarlar, yıldız futbolcuya yoğun ilgi gösterdi.

Bu sezon Borussia Dortmund ile 5 maça çıkan Kagawa, 6 asist yaptı.

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