Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa, İstanbul'a Geldi

Ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala Beşiktaş, Borussia Dortmund'un Japon oyuncusu Shinji Kagawa ile anlaştı. 29 yaşındaki oyuncu 6 aylığına kiralandı.

KAGAWA'YI TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

Tecrübeli oyuncuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Siyah beyazlı taraftarlar, yıldız futbolcuya yoğun ilgi gösterdi.

Bu sezon Borussia Dortmund ile 5 maça çıkan Kagawa, 6 asist yaptı.