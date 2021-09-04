Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic'in sağlık kontrolünde yaşanan "Tuzla" diyaloğu hastaneyi kahkahaya boğdu
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Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic'in sağlık kontrolünde yaşanan "Tuzla" diyaloğu hastaneyi kahkahaya boğdu

Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic'in sağlık kontrolünde yaşanan 'Tuzla' diyaloğu hastaneyi kahkahaya boğdu
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Beşiktaş, Pjanic'i renklerine bağlarken dünyaca ünlü yıldızın sağlık kontrolünde herkesi kahkahalara boğan bir diyalog yaşandı. Bosna-Hersekli yıldıza doğum yerini soran doktor, "Tuzla" cevabını alınca büyük bir heyecan yaşayarak "Ben de Tuzla'da oturuyorum" dedi. Yıldız isim daha sonra, "Benimki Bosna-Hersek'te" deyince hastanede kahkaha tufanı koptu.

UEFA listesinin verilmesine saatler kala Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Miralem Pjanic, o gün gece saatlerinde sağlık kontrolüne girmişti. Bosna-Hersekli yıldız ile doktor arasında hastaneyi kahkahaya boğan bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.

"PENDİK'TEN SONRAKİ TUZLA"

Hürriyet'in haberine göre; Gece geldiği sağlık kontrolünde görevli doktor doğum yerini sorarken, dünyaca ünlü yıldız Bosna Hersek şehri olan "Tuzla" yanıtını verdi. Doktorun heyecanla "Ben de Tuzla'da oturuyorum" demesi üzerine kahkaha koptu. Pjanic gülerek "Hangi Tuzla?" yanıtını verdi. Görevli ise "Pendik'ten sonraki Tuzla" derken, Pjanic ise "Fark etmez, bize her yer Tuzla. Ama benimki Bosna Hersek'te" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic'in sağlık kontrolünde yaşanan "Tuzla" diyaloğu hastaneyi kahkahaya boğdu - Haberler Spor
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