Aboubakar'ın istediği ücret yönetimi şaşırttı! Kamerunlu forvet, son teklifi de reddetti
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Aboubakar'ın istediği ücret yönetimi şaşırttı! Kamerunlu forvet, son teklifi de reddetti

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Siyah-Beyazlılar'da sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Vincent Aboubakar, 1.5 milyon euroluk yeni teklifi reddetti. Kamerunlu golcünün 3 milyon euro istediği, Kara Kartal'ın da bunu kesinlikle vermeye yanaşmadığı belirtildi. Beşiktaş'tan, "Kesinlikle olmaz. Bizim istediğimiz şartlarda devam edebiliriz" mesajı iletildi, beklemeye geçildi.

Beşiktaş'ta Aboubakar krizi bitmiyor. Kamerunlu forvet, kendisine yapılan 1.5 milyon euroluk teklife '3 milyon euro' istiyorum diye yanıt verdi. Beşiktaş ise geri adım attı ve son çağrısını yaptı. Kartal'dan, "Bizim istediğimiz şartlarda olursa devam edebiliriz" mesajı verildi.

Beşiktaş'ın son teklifini beğenmeyen Aboubakar'ın istediği ücret şaşırttı

İKİ FORVET ALINACAK

Aboubakar ile şartlarda anlaşılamaması halinde forvet hattına en az 2 takviye yapılacak. Beşiktaş'ın bonuslarla en fazla 2 milyon euroya çıkabileceği belirtildi. Aboubakar'ı Fenerbahçe ve İspanya La Liga'dan isteyen takımlar var.

Aboubakar'ın istediği ücret yönetimi şaşırttı! Kamerunlu forvet, son teklifi de reddetti
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