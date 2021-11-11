Beşiktaş'ın stadında korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Shkupi ile oynadığı hazırlık maçında yürekler ağza geldi. Teixeira attığı golde kontrolsüz şekilde topa girdi. Kaleci, Teixera'nın sert tabanını az kalsın suratına yiyordu. Hatasını fark eden Brezilyalı yıldız, rakip kaleciye sarılarak özür diledi.
Beşiktaş ile Makedon ekibi Shkupi arasında Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında önemli bir sağlık sorunu atlatıldı. Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Teixeira, kalesinden açılan file bekçiyi fark etmedi.
TEKME YÜZÜNE GELİYORDU
Yerdeyken sert şut çeken Teixeira'nın ayağı az kalsın rakip kalecinin suratına geliyordu. Facia santimlerle atlatıldı. Golden sonra rakibini kontrol eden Brezilyalı yıldız, sarılarak özür diledi. Neyse ki korkulan olmadı.
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