Beşiktaş'ın stadında korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü

Beşiktaş ile Makedon ekibi Shkupi arasında Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında önemli bir sağlık sorunu atlatıldı. Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Teixeira, kalesinden açılan file bekçiyi fark etmedi.

TEKME YÜZÜNE GELİYORDU

Yerdeyken sert şut çeken Teixeira'nın ayağı az kalsın rakip kalecinin suratına geliyordu. Facia santimlerle atlatıldı. Golden sonra rakibini kontrol eden Brezilyalı yıldız, sarılarak özür diledi. Neyse ki korkulan olmadı.

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