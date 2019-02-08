Beşiktaş'ın Shinji Kagawa Paylaşımı Korelilerin Tepkisini Çekti
Beşiktaş, sosyal medyada yeni transferi Shinji Kagawa'yı tanıtırken İmparatorluk bayrağına yer verdi. Bu paylaşıma Koreliler büyük tepki gösterdi.
Kagawa transferinde Beşiktaş'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu. Kartal, Kagawa'nın, illüstrasyon resmini "Boğazın Samurayı" başlığıyla duyurdu. Bu fotoğrafın arkasında ise ışık saçan Japon bayrağı yer aldı. Bu bayrağın 2. Dünya Savaşı öncesi Japonya'nın yayılmacı politikasını temsil eden 'Asahi Bayrağı' denen ırkçı bir anlamı olduğu ise gelen tepkilerden sonra fark edildi. Özellikle Japon işgaline uğramış Koreliler bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.
1945'TE DEĞİŞTİ
Beşiktaş bunu fark edip, paylaşımı kaldırsa da Uzakdoğu'daki tepkiler bitmedi. Koreliler ve Japonlar yapılan yanlışlığın, Avrupa'da durumun pek fark edilmemesinden kaynaklandığını belirttiler. Japonya'nın yayılmacı politikasını temsil eden Asahi Bayrağı, 2. Dünya savaşından sonra ABD'nin baskılarıyla değiştirilmiş ve 16 güneş ışığı kaldırılmıştı.
İşte kaldırılan o paylaşım:
(Akşam)
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şije ne kardeşim. jinşi kagava zamanıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BİDE GÜZEL YANINDAN BAKIN DEMEK Kİ KOREDE, JAPONYADA BEŞİKTAŞ GERÇEĞİ VAR VE BU TAKIM ORADA KONUŞULUYOR. REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ.Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
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sonra tinerci deyince biz kötü oluyoruz. allah ın balicileriCevap Yaz 18 7 Yayından Kaldır
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YA BU BEŞİKTAŞ HARBİDEN SALAKMIŞ. OĞLUM LOGO OLARAK KARTALI ÇIKARIN SİZE EN GÜZELLOGO KARGA , LAN EZİK 8 TAŞLILARCevap Yaz 21 18 Yayından KaldırORDUSPOR: sen nesin peki? kedi olan mı yoksa minik kuş mu :)10 7 Yayından Kaldır