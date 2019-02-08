Beşiktaş'ın Shinji Kagawa Paylaşımı Korelilerin Tepkisini Çekti

Kagawa transferinde Beşiktaş'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu. Kartal, Kagawa'nın, illüstrasyon resmini "Boğazın Samurayı" başlığıyla duyurdu. Bu fotoğrafın arkasında ise ışık saçan Japon bayrağı yer aldı. Bu bayrağın 2. Dünya Savaşı öncesi Japonya'nın yayılmacı politikasını temsil eden 'Asahi Bayrağı' denen ırkçı bir anlamı olduğu ise gelen tepkilerden sonra fark edildi. Özellikle Japon işgaline uğramış Koreliler bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.

1945'TE DEĞİŞTİ

Beşiktaş bunu fark edip, paylaşımı kaldırsa da Uzakdoğu'daki tepkiler bitmedi. Koreliler ve Japonlar yapılan yanlışlığın, Avrupa'da durumun pek fark edilmemesinden kaynaklandığını belirttiler. Japonya'nın yayılmacı politikasını temsil eden Asahi Bayrağı, 2. Dünya savaşından sonra ABD'nin baskılarıyla değiştirilmiş ve 16 güneş ışığı kaldırılmıştı.

İşte kaldırılan o paylaşım:

(Akşam)