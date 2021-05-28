Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'den iddialı sözler: Atanın ile tutanın iyiyse şampiyon oluyorsun
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Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'den iddialı sözler: Atanın ile tutanın iyiyse şampiyon oluyorsun

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Siyah-Beyazlılar'da forma giydiği ilk sezonda şampiyonluk yaşayan Ersin Destanoğlu, yöneltilen sorulara samimi cevaplar verdi. Ersin, "Atanın ile tutanın iyi olacak sözü önemli. Larin, Aboubakar ve Cenk ağabey hep attı. Benim de tutmam gerekiyordu. Sergen Yalçın bana özgüven verdi" dedi.

Beşiktaş'ta sezon başında genç yaşta kaleye geçtiği için temkinli gözlerle bakılan Ersin, şampiyonluk yolunda yaşadıklarını anlattı. Ersin, kendisiyle ilgili de özgüvenli ve esprili bir ifade kullandı.

"SENİNLE DEVAM EDELİM"

Ersin, Sergen Yalçın'ın kendisine "Yabancı kaleci almayalım. Seninle devam edelim. Oyna burada" diye destek olduğunu belirterek, "Bana bu sözleriyle özgüven aşıladı" dedi.

"HEP ATTILAR"

Kendi performansıyla ilgili yöneltilen soruya, "Bence 'Atanın ile tutanın iyi olacak' sözü önemli. Larin, Aboubakar ve Cenk ağabey hep attılar. Benim de tutmam gerekiyor. Göztepe maçında son 15-20 dakikayı heyecandan bembeyaz oynadım! Allah'a şükür kazandık" cevabını verdi.

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'den iddialı sözler: Atanın ile tutanın iyiyse şampiyon oluyorsun
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