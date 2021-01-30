Beşiktaş'ın ilgilendiği Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş'ın ilgilendiği Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu

30.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:02

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Hulk'u kadrosuna kattığını sosyal medyadan duyurdu.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı golcü Hulk, futbol kariyerine ülkesinde devam etmeye karar verdi.

Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Hulk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

2022'YE KADAR ANLAŞMA SAĞLANDI

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada; "Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın ilgilendiği Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu

SON OLARAK ÇİN'DE FORMA GİYDİ

Porto ve Zenit gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde top koşturan 34 yaşındaki golcü futbolcu, son olarak Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai forması giymişti.

Beşiktaş'ın ilgilendiği Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu
Haber Yorumları (2)
DAYI: Meşiktaşım aldı başını gidiyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KARTAL NADO: yanlış siyah-beyaz giymişsin dostum !
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Serdar Ortaç Jason Statham
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ın ilgilendiği Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 13:12:02. #1.14#
title