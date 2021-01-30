Beşiktaş'ın ilgilendiği Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı golcü Hulk, futbol kariyerine ülkesinde devam etmeye karar verdi.

Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Hulk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

2022'YE KADAR ANLAŞMA SAĞLANDI

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada; "Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir" ifadelerine yer verildi.

SON OLARAK ÇİN'DE FORMA GİYDİ

Porto ve Zenit gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde top koşturan 34 yaşındaki golcü futbolcu, son olarak Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai forması giymişti.