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Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül sessizliğini bozdu siyah-beyazlı kulüpten şu ana kadar kendisine bir teklif gelmemesine serzenişte bulundu.Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta F.Bahçe'de yaşadığı süreci yaşadığını söyledi ve kimseden sözleşmeyle ilgili bir geri dönüş almadığını söyledi.

Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
21.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:01

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı büyük bir merak konusu olmaya devam ederken; sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un transfer sürecinde olumlu sinyaller vermesi transfer gündemini daha da hareketlendirdi.

Beşiktaş'ın şu ana kadar sözleşme uzatmak için hiçbir teklifte bulunmadığı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'den ayrılık sürecinde yaşadıklarının bir benzerini şu an Beşiktaş'ta da yaşadığını düşünüyor.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILDIĞIM DÖNEMİ YAŞIYORUM"

Ve bu konuda da ilk açıklama Gökhan Gönül'den geldi. Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan şu ana kadar kendisine bir teklif gelmemesine serzenişte bulundu ve; ""Aynı Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim... Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Sözleşmeyle alakalı olarak ne süre soran oldu ne de rakam" ifadelerini kullandı.

Gökhan Gönül, ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmemiş, Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra sevinmemiş, sosyal medya hesabından kendisi eşi ve çocuğunun sarı lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmamıştı. 35 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha oynadıktan sonra 'Fenerbahçeli Gökhan' olarak gönül bağı olduğu kulübüyle noktalamayı istediği belirtiliyor.

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