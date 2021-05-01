Beşiktaş'ın Hatayspor için ekstra koronavirüs testi talebi kabul edilmedi
Hatayspor'da kısa bir süre önce teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine Beşiktaş, dün test olan Hataysporlu futbolcuların maçtan önce de koronavirüs testinden geçmesi için TFF'ye başvurdu. Siyah-beyazlıların bu talebi TFF tarafından reddedildi.
Bu akşam şampiyonluk yolunda Hatayspor'la kritik bir maça çıkacak Beşiktaş, ekstra koronavirüs testi için TFF'ye başvurdu. Kartal'ın bu talebi kabul edilmedi.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir" denildi.