Beşiktaş'ın Hatayspor için ekstra koronavirüs testi talebi kabul edilmedi

Hatayspor'da kısa bir süre önce teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine Beşiktaş, dün test olan Hataysporlu futbolcuların maçtan önce de koronavirüs testinden geçmesi için TFF'ye başvurdu. Siyah-beyazlıların bu talebi TFF tarafından reddedildi.