Beşiktaş'ın Gündemindeki Kaleci Mignolet, Liverpool'dan Ayrılıyor

Celal Umut Eren/ Skorer Dış Haberler

Kaleci transferi için çalışan Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Liverpool'lu Simon Mignolet'de flaş gelişme yaşandı. Telegraph Gazetesi'nin haberine göre Liverpool Kulübü, transfer dönemi kapanmadan önce Mignolet'yi elden çıkarma kararı aldı.

Belçikalı kalecinin gelecek sezonda takımda düşünülmediği ve bu nedenle planlar arasında yer almadığı kaydedildi. Roma'dan Alisson'u kaleye transfer eden İngiliz takımının, yeni sezonda Mignolet'yi takımda tutmayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın takibinde olan tecrübeli kalecinin de forma şansı bulabileceği bir kulüp arayışında olduğu bildirildi.