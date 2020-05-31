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Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi

BtcTurk Yeni Malatyaspor, adı Beşiktaş ile anılan Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

31.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:40

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan milli futbolcu Gökhan Töre, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kaldı.

Sarı siyahlı kulüp, sol kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİ KONUŞULUYOR

Tecrübeli futbolcunun adı son dönemde eski takımı Beşiktaş'la anılıyordu. Siyah beyazlılara döneceği konuşulan Gökhan Töre, verdiği bir demeçte teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini belirtmişti.

Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre ile ilgili önemli gelişme! Transferi federasyona bildirdiler
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
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