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Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve sarı kırmızılılara veda eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, "Ne dediklerini bilmiyorum ama her şey yalan. Ayrıca bu benim hatam değil. Ben asla yalan söylemedim. Herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu" notuyla bir paylaşım yaptı. Lemina, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde bulunuyor.

19.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:18

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Instagram hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.

Gabonlu orta saha, sosyal medya hesabından "Ne dediklerini bilmiyorum ama her şey yalan. Ayrıca bu benim hatam değil. Ben asla yalan söylemedim. Herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu. Daha sonra her şeyi açıklayacağım. Üstelik aptal değilim. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" sözlerini kullandı.

Lemina'nın adı transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyor.

Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Haber Yorumları (1)
UYANIK: İSTİYOSA BEŞİKTAŞ ALABİLİR, GSTORE MAĞAZASINDAN AMA FORMASINI
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