Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Gaziantep maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavisine devam edilen Fabrice N'Sakala'nın yer almadığı siyah-beyazlı takımın, VavaCars Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Alex Teixeira.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu - Haberler Spor
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