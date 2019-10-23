Beşiktaş'ın eski yengesi Jelena Karleusa'dan olay pozlar!

23.10.2019 21:46

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi Jelena Karleusa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Diva lakaplı şarkıcının Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.

Beşiktaş'ın Çin ekibi Guangzhou R&F takımına sattığı Dusko Tosic'in eşi olan Karleusa'nın, kocasını Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı iddia edilmişti. 41 yaşındaki şarkıcının Nika ve Atina adlı iki kızı bulunmaktadır.

İşte o pozlar: