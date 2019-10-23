Beşiktaş'ın eski yengesi Jelena Karleusa'dan olay pozlar!
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından nefes kesen paylaşımlarda bulundu.
Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi Jelena Karleusa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Diva lakaplı şarkıcının Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.
Beşiktaş'ın Çin ekibi Guangzhou R&F takımına sattığı Dusko Tosic'in eşi olan Karleusa'nın, kocasını Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı iddia edilmişti. 41 yaşındaki şarkıcının Nika ve Atina adlı iki kızı bulunmaktadır.
İşte o pozlar: