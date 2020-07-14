Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal, ülkesi Portekiz'de saldırıya uğradı Bir dönem Beşiktaş'ta da çalışan Rio Ave teknik direktörü Carlos Carvalhal, Braga'daki evine döndüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğradı ve soygun girişimi yaşadı.

Beşiktaş'ın eski direktörlerinden Carlos Carvalhal, ülkesi Portekiz'de saldırıya uğradı. Kimlikleri şimdilik belirsiz olan 3 kişi, evine döndüğü sırada 54 yaşındaki teknik adama saldırdı. Carvalhal, saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattı.

Braga polisinin olayla yakından ilgilendiği öğrenildi.

"ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK"

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Carvalhal, durumu oğluyla çözüp endişelenecek bir şey olmadığını söyledi ve "Saat 2.15 civarında 3 kapüşonlu kişi tarafından saldırıya uğradım. Oğlum Jose Carlos'un yardımıyla durumu çözmeyi başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var, ama endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İBB'DE DE GÖREV ALMIŞTI

2011/12 sezonunda Beşiktaş'ın başında yer alan Carvalhal, 2012 yılında o dönem kullanılan ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da da (Medipol Başakşehir) çalışmıştı.