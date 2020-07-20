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Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı'nın lhan Palut'la yolları ayırmaya hazırlanan Göztepe ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20.07.2020 20:30 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:35

Sezona Beşiktaş'la başlayan ancak kötü sonuçların ardından siyah beyazlılarla yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Vuvuzela Sports'un haberine göre teknik direktör İlhan Palut'la yolları ayırmayı planlayan Göztepe, Avcı ile prensip anlaşmasına vardı. İzmir ekibinin Avcı ile altyapıyı da kapsayan büyük bir projeye imza atmak istediği gelen haberler arasında.

Göztepe yönetimi, ligin son maçı olan Sivasspor mücadelesine yine aynı teknik ekiple çıkıp, ardından Palut ile yollarını resmen ayıracak. A Takım'ın yeniden organize edilmesi, altyapıyla ilgili kapsamlı bir sistemin hayata geçirilmesi ve kulübün yapısının tamamen değiştirilmesini hedefleyen İzmir ekibi, bu planı tamamen Avcı ile gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 27 MAÇA ÇIKTI

Avcı, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Avcı yönetiminde üç kulvarda 27 maça çıkan siyah-beyazlı takım, 11 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 13 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Kartal, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 30 puan toplamıştı.

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