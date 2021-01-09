Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic ve Atakan Üner"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul