Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala, Belçikalı bir taraftarın Anderlecht'e gelmesi yönündeki talebine olumlu yanıt vermesi kafalarda soru işareti oluşturdu.

Beşiktaş, Alanyaspor ile kontratı biten Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya varmıştı. Fakat Kongolu oyuncunun, Belçikalı bir taraftara verdiği cevap kafaları karıştırdı.

Belçikalı bir taraftar; 29 yaşındaki oyuncuya özelden, "Anderlecht'e geri dön" yazarken N'Sakala da, "İşte, bu iyi bir fikir" cevabını verdi. Belçika basınında yer bulan bu diyalog, oyuncunun Anderlecht'e geri dönebileceği şeklinde yorumlandı.

ALANYASPOR'A ANDERLECHT'TEN GELMİŞTİ

N'Sakala 2013'te Fransa'nın Troyes takımından transfer olduğu Anderlecht ile 3 sezon geçirdikten sonra 2016'da Alanyaspor'a kiralanmıştı. Sonrasında da 2017'de Alanyaspor'a bonservisi ile verilmişti.

(Fanatik)