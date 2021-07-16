Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor
Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Alex Teixeira transferinde mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlı kulüp, prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcuyu sağlık kontrolü için önümüzdeki hafta Türkiye'ye davet etti.
Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman transferleriyle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Alex Teixeira bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek Brezilyalı yıldız, sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.
428 MAÇTA, 172 GOL VE 72 ASİST ÜRETTİ
Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan 31 yaşındaki Teixeria, Ukrayna'da 6 yıl kaldıktan sonra 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ligine transfer oldu. Çin liginden Jiangsu ile sözleşmesi Ocak ayında biten Alex Teixeria kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.