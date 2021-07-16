Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Alex Teixeira transferinde mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlı kulüp, prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcuyu sağlık kontrolü için önümüzdeki hafta Türkiye'ye davet etti.