Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetimin milli futbolcuyla yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor. Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından milli futbolcu Caner Erkin de siyah beyazlı kulüpten ayrılma kararı aldı. beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş yönetimi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Erkin arasında gerçekleşen görüşme olumsuz sonuçlandı. 37 MAÇTA 17 GOLE KATKI YAPTI 2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin, siyah beyazlılarla bu sezon çıktığı toplam 37 maçta 4 gol atıp 13 asist yaptı.