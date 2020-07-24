Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor
Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetimin milli futbolcuyla yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.
24.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:18
Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor. Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından milli futbolcu Caner Erkin de siyah beyazlı kulüpten ayrılma kararı aldı.
beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş yönetimi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Erkin arasında gerçekleşen görüşme olumsuz sonuçlandı.
37 MAÇTA 17 GOLE KATKI YAPTI
2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin, siyah beyazlılarla bu sezon çıktığı toplam 37 maçta 4 gol atıp 13 asist yaptı.