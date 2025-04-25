Beşiktaş Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Hatayspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Beşiktaş Hatayspor kaç kaç? Beşiktaş Hatayspor canlı maç anlatımı ve Beşiktaş Hatayspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Beşiktaş Hatayspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE
Beşiktaş Hatayspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş Hatayspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Hatayspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş Hatayspor maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.