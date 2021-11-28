Beşiktaş: "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden...
Beşiktaş: "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş : "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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