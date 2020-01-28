: Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu

28.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:56

Göztepe ile hafta sonunda İzmir'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

KURAL HATASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu.

Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olduğu ve maçın yeniden oynanmasının talep edildiği başvuru, federasyona iletildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada Göztepe maçı için kural hatası başvurusu yapıldığını ifade etti.

Beşiktaş açıklamasında, "Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.

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