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Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiası nedeniyle Beşiktaş Kulübü, müsabakanın tekrar oynanması için federasyona başvuruda bulundu.

28.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:56
Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu

Göztepe ile hafta sonunda 'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem 'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

KURAL HATASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu.

Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olduğu ve maçın yeniden oynanmasının talep edildiği başvuru, federasyona iletildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada Göztepe maçı için kural hatası başvurusu yapıldığını ifade etti.

Beşiktaş açıklamasında, "Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.


Haber Videosu

: Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu
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