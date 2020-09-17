Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı
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Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Töre'de mutlu sona ulaştı. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden milli futbolcu, siyah-beyazlılarla 1+1 yıllığına anlaşma sağladı.

17.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:16

Beşiktaş'ta Gökhan Töre düğümü çözüldü ve oyuncu yeniden siyah beyazlılara döndü.

NTV Spor'un haberine göre; Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan, siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

ÖZEL ANTRENÖR EŞLİĞİNDE ÇALIŞTI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli kanat oyuncusu, takıma hazır olarak katılabilmek için her gün özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürmüştü.

Siyah beyazlılara kadrosunu daha önce; N'Sakala, Welinton, Mensah, Atakan Üner, Montero ve Josef de Souza ile güçlendirmişti.

Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı
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