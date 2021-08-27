Can Bozdoğan Beşiktaş'ta
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Can Bozdoğan Beşiktaş'ta

Can Bozdoğan Beşiktaş'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş Kulübü, Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kulübü, Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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